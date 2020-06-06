 الفقيه: خروج حالتين من العزل بعد التأكد من سلبية نتائجهما في مصراتة

أفاد مدير المعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة محمد الفقيه، إن حالتين قد خرجتا من مركز الكشف والعزل بالمعهد بعد سلبية نتائجهما.

وأوضح الفقيه لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة مصراتة، أن مركز الكشف والعزل بالمعهد مجهز بـ 50 سريرا مع وجود طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية.

وأشار مدير المعهد القومي للأورام بمدينة مصراتة ، إلى أن مركز الكشف يعمل على فرز حالات الإشتباه بفيروس كورونا وأخذ منها مسحات أنفية بلعومية وإرسالها إلى مختبر صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة للتأكد من خلوهم أو إصابتهم بفيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية