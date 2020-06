أعلنت مصادر صحفية، السبت، أن مسلحون مجهولون هاجموا حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا

