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التونسية وفاء الشاذلي: الحرب جولات وأحفاد عمر المختار لا ينهزمون

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصفت المحامية التونسية وفاء الحزامي الشاذلي، من يتصور أن القوات المسلحة الليبية ستنهزم بـ”الغباء”، مؤكدة أن الحرب جولات والمتغيرات الإقليمية والعالمية على قدم وساق.

وقالت “الشاذلي” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “صاروخ أرض جو على لسان قيس سعيد اطلقه خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون وتحمل رسالة للغنوشي ولكل القوى الخارجية الطامعة في أراضينا للتدخل في ليبيا حين قال صراحة ان تونس لن تكون جبهة خلفية لأي قوة خارجية للتدخل في ليبيا !!!غبي من يتصور أن ليبيا ستسقط فالحرب جولات والمتغيرات الإقليمية والعالمية على قدم وساق !!! أحفاد عمر المختار لاينهزمون !!!”.

وكانت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، قد هاجمت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب النهضة، في وقت سابق، كاشفة عن تورطهم في نقل مهندسين وخبراء إلى المواقع العسكرية التركية في ليبيا.

ودعت المحامية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيقاف ممارسات الإخوان وحزب النهضة التي تورط بلادهم في الحرب “العثمانية” في ليبيا، وتحالفات إقليمة تم رفضها رسميا في وقت سابق.

وأفادت “الشاذلي”، بأن مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية بقسادة رفيق بوشلاكة صهر القيادي الإخواني راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، تلاعب بالأمن القومي التونسي بالتعاون مع مراد أصلان المستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المحامية التونسية إن مركز “سيتا” التركي قام بدعم عسكري لحكومة فائز السراج، وتوسط لإمضاء عقود 76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، مشيرة إلى أنه جرى انتداب هؤلاء من قبل قيادات الإخوان عبر مركز “بوشلاكة”.

وأضافت أن الخبراء التونسيين جرى تدريبهم في تركيا، منوهة إلى أن تركيا علقت إرسال مجموعة خبراء تونسيين أخرى من 48 مهندسا، بسبب جائحة كورونا بعد تدريبهم في أنقرة.

وأكدت المحامية التونسية أن ما يفعله الإخوان تلاعب بالأمن القومي التونسي وتوريط بلادهم في الحرب بليبيا، معتبرة تلك الممارسات خيانة لتونس وللشعب الليبي، مشددة على قولها: “لن نكون خنجرا في ظهر إخواننا في ليبيا”.

الوسوم

أحفاد عمر المختار القوات المسلحة الليبية تونس ليبيا وفاء الشاذلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • صدقت يا سيدة الرجال وأخت الرجال ) عقب ارجاع فضل انتصارات السلاح التركي والمقاتلين السوريين لمليشيات مصراته علي كل مليشياوي مصراتي أن يقرأ هذه الأيه الكريمه ويتمعن في معانيها بسم الله الرحمن الرحيم  ( لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) سورة يونس كان كل من يعرف تاريخ ليبيا جيدا يتمني ان يري هزيمة عصابات الاجرام في مصراته هذا العام كهزيمتها في العام 1920 ولكن لله حكمه في عدم هزيمتها للمره الثانيه يوم 24/8/1920 ففي ذاك اليوم اصبحت جحافل مليشيات ارهاب مصراته العميله للطليان خبر بعد أن كانت عين ففي عيد اضحي استسلم رمضان قائد تلك العصابات التي كانت عميله لايطاليا وأستسلم جيشه ثم ذبح المليشياوي رمضان كذبح شاة العيد وسجل التاريخ عليه وعلي مصراته أشر هزيمه عرفها التاريخ الليبي حيث أعلن الاستسلام وأستجدي بخط يده عبد النبي بالخير ليعفو عليه ولو وصل الي عبدالنبي لكان تحصل علي العفو ولكن ذبح قبل الوصول لقصر عبدالنبي وتبخرت بذبحه أحلام مصراته في زعامة ليبيا او حكمها وكادت ان تآتيهم الهزيمه الثانيه هذا العام لولا اطماع الرئيس التركي قرد وخان في غاز ونفط ليبيا ولكن مصراته لازالت مهزومه علي الصعيد الداخلي لأن النجاحات التي تحققت علي الأرض ترجع للاتراك ومرتزقتهم من السوريين كرجوع فضل تحرير سرت من الدواعش للامريكا وبريطانيا وايطاليا حيث سيطر الامريكان علي جو سرت والبريطانيين علي ارض سرت أما البنيان الفشوش فكان دورهم دور بسيط لا يمكن له تحرير سرت فلولا عمالة مصراته لتركيا ما كان الرئيس قرد وخان أن يزودهم بالرجال وبالسلاح ليسترجلوا بهم المصاريت علي الليبيين فأي فخر لمصراته اذا كان السلاح تركي والمقاتلين سوريين اما قردوخان فلا يغرنكم تزيين الاعلام له فهو في حقيقته عميل للغرب بدرجة رئيس دوله فقد قال لبريطانيا وهو أكبر عميل لها ان هدفي ،من أحتلال ليبيا هو تثبيت وتنصيب الأخوان في حكم ليبيا فقالوا له هذا ما نبغي فأفعل ذلك ونحن من خلف الكواليس معك في اروقة الامم المتحده ومجلس الأمن سنحميك وفي اتصاله مع ترامب قال قبل أعلانه التدخل في ليبيا بيوم واحد ،قال لترامب أن وجود تركيا في ليبيا خيرا لكم من وجود روسيا في ليبيا فقال له ترامب وماذا تريد قال قردوخان انا اريد التدخل في ليبيا وأخشي من اعتراضك علي ذلك يا سيادة الرئيس ترامب فقال له لا اعتراض لدي فأفعل فيها ما بدا لك

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  • اردوغان على خطى صدام بعد ان ادى دوره القذر لصالح بنى صهيون من نقل مرتزقة من سوريا الى ليبيا لتحويلها الى سوريا جديدة ظنا انهم يستطيعوا التخلص من اقوى الجيوش العربية الذى يهدد حلمهم بهدم الاقصى واقامة هيكلهم المزعوم لكى يظهر الدجال ولكنهم واهمون فتحرير المسجد الاقصى وهدم هيكلهم ومستطوناتهم ورد فى ايه قرآنية يؤمن بها كل مسلم وعقب تحرير اسطنبول من الضلال والارهاب قال تعالى :-
    وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

    فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً

    ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا
    إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا
    عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

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  • العبرة بالنهاية ففى 5 يونيو كانت النكسة وفى 6 اكتوبر كان الانتصار على الصهاينة وكذلك سيكون الانتصار على كلاب الصهاينة اصحاب الادوار القذرة فى خدمتهم واختاروا نفس التوقيت لنختار لهم توقيت اخر لسحقهم !!

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