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مجلس الأمن يمدد تفويض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في أعالي البحار 12 شهرا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر مجلس الأمن تمديد التفويض الخاص بـ«التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا»، لمدة 12 شهرا.

وأوضح قرار المجلس الصادر أمس الجمعة (5 يونيو 2020)، على الأمين العام عليه أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أكد المجلس في قراره إبقاء مسألة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا «قيد نظره الفعلي»، مشيرا إلى مجموعة من القرارات السابقة الواردة بالخصوص، وإلى مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي لحل الأزمة الليبية.

ونوه المجلس بالدور المهم الذي تؤديه البلدان المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية، معتبرا أنها تضع في اعتبارها «مسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة».

وشدد القرار على تأكيد المجلس أنه مصمم على أن «الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تضحكون علي من يا مجلس أمن المستعمرين الجدد الاقدمين أفبعد تواطؤكم مع تركيا والسكوت عنها حتي أستكملت تسليح الارهابيين المصاريت وفي موضوع ذا صله عقب ارجاع فضل انتصارات السلاح التركي والمقاتلين السوريين لمليشيات مصراته علي كل مليشياوي مصراتي أن يقرأ هذه الأيه الكريمه ويتمعن في معانيها بسم الله الرحمن الرحيم ( لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) سورة يونس كان كل من يعرف تاريخ ليبيا جيدا يتمني ان يري هزيمة عصابات الاجرام في مصراته هذا العام كهزيمتها في العام 1920 ولكن لله حكمه في عدم هزيمتها للمره الثانيه يوم 24/8/1920 ففي ذاك اليوم اصبحت جحافل مليشيات ارهاب مصراته العميله للطليان خبر بعد أن كانت عين ففي عيد اضحي استسلم رمضان قائد تلك العصابات التي كانت عميله لايطاليا وأستسلم جيشه ثم ذبح المليشياوي رمضان كذبح شاة العيد وسجل التاريخ عليه وعلي مصراته أشر هزيمه عرفها التاريخ الليبي حيث أعلن الاستسلام وأستجدي بخط يده عبد النبي بالخير ليعفو عليه ولو وصل الي عبدالنبي لكان تحصل علي العفو ولكن ذبح قبل الوصول لقصر عبدالنبي وتبخرت بذبحه أحلام مصراته في زعامة ليبيا او حكمها وكادت ان تآتيهم الهزيمه الثانيه هذا العام لولا اطماع الرئيس التركي قرد وخان في غاز ونفط ليبيا ولكن مصراته لازالت مهزومه علي الصعيد الداخلي لأن النجاحات التي تحققت علي الأرض ترجع للاتراك ومرتزقتهم من السوريين كرجوع فضل تحرير سرت من الدواعش للامريكا وبريطانيا وايطاليا حيث سيطر الامريكان علي جو سرت والبريطانيين علي ارض سرت أما البنيان الفشوش فكان دورهم دور بسيط لا يمكن له تحرير سرت فلولا عمالة مصراته لتركيا ما كان الرئيس قرد وخان أن يزودهم بالرجال وبالسلاح ليسترجلوا بهم المصاريت علي الليبيين فأي فخر لمصراته اذا كان السلاح تركي والمقاتلين سوريين اما قردوخان فلا يغرنكم تزيين الاعلام له فهو في حقيقته عميل للغرب بدرجة رئيس دوله فقد قال لبريطانيا وهو أكبر عميل لها ان هدفي ،من أحتلال ليبيا هو تثبيت وتنصيب الأخوان في حكم ليبيا فقالوا له هذا ما نبغي فأفعل ذلك ونحن من خلف الكواليس معك في اروقة الامم المتحده ومجلس الأمن سنحميك وفي اتصاله مع ترامب قال قبل أعلانه التدخل في ليبيا بيوم واحد ،قال لترامب أن وجود تركيا في ليبيا خيرا لكم من وجود روسيا في ليبيا فقال له ترامب وماذا تريد قال قردوخان انا اريد التدخل في ليبيا وأخشي من اعتراضك علي ذلك يا سيادة الرئيس ترامب فقال له لا اعتراض لدي فأفعل فيها ما بدا لك

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  • مجلس دعم الارهاب الدولى سبب انتشار الحروب فى كل مكان فى اليمن وسوريا ومبعوثيه شهود زور ومرتشين حتى يغمضوا اعينهم على جرائم حرب علنية وليس انتهاك الحظر فقط فيتم نقل اسلحة وارهابيين الى ليبيا فى طائرات وسفن مدنية علنا وموثق هذا فى اعترافات طاقم سفينة نانا اللبنانية امام القضاء الايطالى ظز فى مجلس الهم والرمم المتحدة الفاسدة والداعمة للارهاب وحسابكم يوم الحساب امام العاطى الوهاب ياكلاب ادعموا الارهاب قبل الحساب !!!

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)) (1) .
    وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب, وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها.
    روى حذيفة رضي الله عنه قال: ((حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبراً وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله, وما أظرفه, وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلماً ردَّه عليَّ الإسلام، وإن كان نصرانياً ردَّه عليَّ ساعيه، فأما اليوم: فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً)) (2) .
    ففي هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب، حتى يصير الرجل خائناً بعد أن كان أميناً، وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته, وضعف إيمانه, وخالط أهل الخيانة فيصير خائناً، لأن القرين يقتدي بقرينه.
    ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعاً لحقوق الناس، واستخفافاً بمصالحهم, وإيغاراً لصدورهم، وإثارة للفتن بينهم.
    فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة، والناس تبع لمن يتولى أمرهم، كانوا مثله في تضييع الأمانة، فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية, وفساده فساد لهم، ثم أن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم, حتى أنهم ليولون أمرهم من لا يهتم بدينه وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم, ولهذا ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الماضي في كتاب العلم إشارة إلى هذا.
    قال ابن حجر: (ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط) (3) وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك سنون خداعة, تنعكس فيها الأمور, يكذب فيها الصادق, ويصدق فيها الكاذب، ويخون الأمين, ويؤتمن الخائن. (4)

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