أجرى الرئيس

التونسي، قيس سعيد، الجمعة، مالكمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت المكالمة الوضع في ليبيا.

وبحسب

مصادرصحفية تونسية، أكد الرئيس التونسي على موقفه المتمثل في أن الحل في ليبيّا

يرجع لليبيّا دون أي تدخل خارجي.

وأضاف سعيد أن تونس متمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا

ولن تكون جبهة خلفية لأي طرف.

وشدد الرئيس التونسي

على أن تونس بجانب ليبيا، وتونس من أكثر الدول تضررا من تواصل المعارك والانقسام، مجددا

رفضه لأي تقسيم للدولة الليبية.

The post الرئيس التونسي: متمسكون بسيادة ليبيا ولن نكون جبهة خلفية لأي طرف appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24