أكدت شركة هاتف ليبيا، الجمعة، أنه تعذر عودة خدمة الاتصالات إلى منطقة قصر بن غشير بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح المكتب الاعلامى للشركةفى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تشكيل فريق لصيانة الأعطال بالمنطقة لإعادة الخدمات داخل شركات القطاع ليبيانا و المدار وليببا للإتصالات والتقنية وشركة الإتصالات النوعية بما فيها خدمات الإنترنت والمصارف والجوازات.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم وتزويد الشركات بالمولدات والديزل لحين رجوع الكهرباء العامة لها لصيانة كافة الأعطال.

The post هاتف ليبيا: انقطاع الكهرباء سببا في تعطل الخدمة بمنطقة “قصر بن غشير” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24