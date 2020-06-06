تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع ولمدة عام قراراً يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

والقرار الذي صاغته ألمانيا “يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا اضافيا” و”يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقه إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا”.

وأطلقت الدول الأوروبية بداية أبريل العملية البحرية الأوروبية “إيريني” والتي تستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، لتعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

وستعتمد عملية “إيريني” في تنفيذ مهمتها على استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية ودوريات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، مع مهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، وتدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر.