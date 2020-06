قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد القرار الذي يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وأفادت مصادر صحفية، أن القرار الذي صاغته ألمانيا ووافق عليه أعضاء المجلس أمس الجمعة، يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة عام إضافي، على أن يقدم الأمين تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع أيضا في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص، ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146.

The post منعا لتدفق الأسلحة..”مجلس الأمن” يمدد قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24