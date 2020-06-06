مكافحة الأمراض: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 30 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا في ليبيا يوم الجمعة.

وبين المركز أنه جرى تسجيل 17 حالة موجبة لمخالطين بمدينة سبها وحالة واحدة موجبة جديدة بالمدينة.

وأوضح المركز أنه جرى تسجيل 9 حالات لمخالطين منمدينة طرابلسبالإضافة إلى تسجيل حالة واحدة بمدينة طرابلس لمواطن جاءمن براك الشاطئ وحالة جديدة من مدينة صرمان إلى جانب تسجيل حالة بمدينة مصراتة لمواطن قادم من مدينة سبها.

ودعا المركز المواطنين إلى ضرورةاتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأفادالمركز الوطني بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي استفسار أو للحصول على استشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا معربا عن أمله في تقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أو عزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.

وأشار المركز إلى أنإجمالي الإصابات بلغ 239منها 182 حالات نشطة و52 متعافي و5 وفيات.