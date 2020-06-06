أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته قيام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بسحب عدد 23 مسحة أنفية بلعومية مختلفة وجرى إرسالها لمركز مكافحة الأمراض في انتظار نتائج التحاليل.

وأكدت اللجنة في إيجاز لها أمس الجمعة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل إصابة لحالة قادمة من مدينة سبها.

وأكدت اللجنة أن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراته الطبي لم يسجل دخول حالات لهذا اليوم.