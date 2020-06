المحجوب: تركيا خالفت كل التعهدات وارتكبت أبشع الجرائم في ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخالف كل تعهداته واتفاقاته حول ليبيا، و مستمرا فى عدوانه عليها، مؤكدا على أن الشعب الليبي مؤمن بالمعركة ويساند جيشه.

وأوضح المحجوب فى تصريحات صحفية، أن تركيا سمحت للميليشيات والمرتزقة بالتوغل وارتكاب أبشع الجرائم، مشيرا إلى أن الجيش يرصد يومياً الخروقات التركية، من طيران مُسيّر، وقتل المدنيين وتهجير الناس وحرق منازلهم.

ويذكر أن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد أمس أن قوات الجيش قد تعرضت للقصف من قبل الطيران التركي المُسيّر أثناء قيامها بالانسحاب من العاصمة طرابلس.

