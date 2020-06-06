عقيلة يطالب الأمم المتحدة بوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا وإخراج المرتزقة منها

أخبار ليبيا24

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوقف التدفق اليومي للسلاح القادم من تركيا وإخراج المرتزقة من البلاد.

ووجهه رئيس مجلس النواب يوم الجمعة خطابا إلى إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أكد فيه على الهدنة التي أعلن عنها الجيش الوطني الليبي والالتزام بها من كل الأطراف مع مراعاة أن حكومة الوفاق أعلنت عدم التزامها بالهدنة واستمرت في الهجوم على الجيش.

وشدد عقيلة صالح على رفضه الشديد للعقوبات الجماعية والانتقام التي نفذتها قوات الوفاق عقب اقتحامها لعدد من المدن والمناطق من بينها ترهونة، داعيًا للعمل طبقا للقوانين الدولية والمحلية والالتزام بحسن معاملة الأسرى الذين ينطبق عليهم هذا الوصف.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، باستمرار عمل البعثة على ضوء مخرجات مؤتمر برلين مع الأخذ في الاعتبار لمبادرته التي تتوافق مع الثوابت الليبية والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين.

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