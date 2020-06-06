داخلية الوفاق تعلن تأمين جنوب طرابلس

أكد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية عميد محمد فتح الله أن الإدارة من خلال فروعها ومكاتبها بالعاصمة طرابلس باشرت مهامها في تأمين المناطق التي سيطرت عليها قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس في “وادي الربيع، وقصر بن غشير، ومشروع الهضبة، وطريق المطار وصولا لمطار طرابلس العالمي”.

وأكد فتح الله بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن هذا يأتي ضمن الخطة الأمنية الموضوعة بشأن تأمين هذه المناطق موضحا أن الفرق المتخصصة في إزالة الألغام والمتفجرات لازالت تباشر مهامها في تأمين هذه المناطق ونزغ وتفكيك الألغام لضمان عودة المواطنين أمنين لبيوتهم حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

وطالب مدير الإدارة المواطنين القاطنين في هذه المناطق عدم التسرع في العودة لمنازلهم لحين إصدار التعليمات من الجهات الأمنية والعسكرية وتمشيط هذه المناطق بالكامل للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.