فريق طبي يزور محلة غدوة لسحب عينات من المخالطين لحالات مشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

قام فريق طبي بزيارة المركز الصحى بمحلة غدوة التى تبعد عن مدينة سبها نحو 60 كيلو متر، لإجراء مسوحات وأخذ عينات للمخالطين للحالات التى تم الاشتباه بها فى إصابتها بمدينة غريان.

وتكون الفريق من أعضاء بفريق الرصد والتقصى بالعيادة التنفسية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها برئاسة الدكتور ابراهيم الزوى، والفريق الطبى الأول بإدارة الطوارئ الصحية طرابلس برئاسة الدكتور أسامة الأطرش، حسب منشور لبلدية سبها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس، 18 حالة منها فقط في سبها، ليصل إجمالي الحالات في عموم البلاد إلى 239 حالة.

وأوضح المركز أنه تسلم 635 عينة منها 76 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، وتبين إيجابية حالة سجلت بمدينة مصراتة قادمة من مدينة سبها، و17 حالة مخالطين لحالات من مدينة سبها، وحالة جديدة من مدينة سبها، من حي القرضة، كما سجلت بين المخالطين بؤرة جديدة في حي الثانوية، حسب بلدية سبها.

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