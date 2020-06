طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا..وارتفاع الحرارة في الجنوب

أعلن المركز الوطني

للأرصاد الجوية، السبت، عن أن الطقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا، وتشهد درجات

الحرارة في المناطق الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 23 و29 درجة، وتتراوح بين 31 و36

درجة في الدواخل ومناطق الوسط.

فيما توقع المركز

ارتفاع الحرارة نسبيا على مناطق الجنوب لتتراوح ما بين 37 و42 درجة، وتسجل ارتفاعا

بداية من غد الأحد على الشمال الغربي.

وأفاد المركز

بأن الطقس في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول الأحد إلى شرقية إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح بين 25 و32 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الأحد.

والطقس في

مناطق، الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده، فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح

بين 23 و28 درجة وتكون ما بين 33 و38 درجة على جالو والجغبوب وتنخفض غدا.

أما مناطق الجفرة

وسبها وغـات وغدامس و الحمادة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه

سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، والحرارة تتراوح ما بين 35 و41 درجة.

وختامًا توقع

المركز حالة الطقس بمناطق الكفرة والسرير وتازربو، حيث ستكون السماء صافية الى ظهور

بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية وتتحول تدريجيا إلى شمالية معتدلة السرعة،

والحرارة بين 38 و42 درجة، وتنخفض انخفاضا بسيطا غدا الأحد.

