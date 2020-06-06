الوفاق توقع اتفاقية لمكافحة الهجرة مع مالطا

وقعت الوفاق مع حكومة مالطا اتفاقية لمكافحة الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط، تتضمن الخطط الممولة من مالطة إنشاء مراكز تنسيق في العاصمة الليبية طرابلس والعاصمة المالطية فاليتا.

ووقع الطرفان الاتفاق الأسبوع الماضي عندما سافر وفد مالطي يضم وزير الخارجية إيفاريست بارتولو ورئيس الوزراء روبرت أبيلا إلى طرابلس.

وتُشير مذكرة التفاهم التي وقعتها مالطا وحكومة الوفاق في 28 مايو إلى إن هذه المراكز “ستقدم الدعم اللازم المتعلق بمكافحة الهجرة غير القانونية في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وتنص مذكرة التفاهم أيضًا على أن مالطا ستطلب من المفوضية الأوروبية الحصول على زيادة في الدعم المالي لمساعدة حكومة الوفاق على تأمين حدودها الجنوبية أيضًا في محاولة لتفكيك شبكات تهريب البشر هناك.

وعُرِضت المذكرة على البرلمان المالطي يوم الأربعاء الماضي، بهدف أن تظل سارية لمدة 3 سنوات، بتمويل من حكومة مالطا.

وبحسب موقع “مهاجر نيوز”، لا يزال أكثر من400 مهاجر تم إنقاذهم عالقين على متن 4 سفن سياحية مستأجرة من مالطا خارج المياه الإقليمية المالطية.

وألقى وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو باللوم على الاتحاد الأوروبي لعدم دعم مالطا بشكل كاف، وأخبر البرلمان المالطي يوم الأربعاء أن “الاتحاد الأوروبي مسؤول عن التوصل إلى اتفاق شامل مع ليبيا من أجل كبح الهجرة غير القانونية”.

وأضاف بارتولو “إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى مالطا غير متناسب مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى”.

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