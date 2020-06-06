قنونو: تنفيذ خمس ضربات جوية في محيط سرت

أعلن المتحدث باسم عملية بركان الغضب محمد قنونو أن الطائرات التابعة لقوات الوفاق نفذت خمس ضربات جوية في محيط مدينة سرت استهدفت آليات مسلحة لقوات الجيش.

ونقلت عملية بركان الغضب عن قنونو قوله إن قوات الوفاق لن تتراجع عن إعادة بسط السيطرة على سرت.

وكانت مصادر متطابقة أكدت أن الطيران التركي المسيّر قصف ليل الجمعة السبت مجموعة من السيارات لاسر نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة سرت.

وأضافت المصادر أن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين.