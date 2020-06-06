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قنونو: تنفيذ خمس ضربات جوية في محيط سرت

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم عملية بركان الغضب محمد قنونو أن الطائرات التابعة لقوات الوفاق نفذت خمس ضربات جوية في محيط مدينة سرت استهدفت آليات مسلحة لقوات الجيش.

ونقلت عملية بركان الغضب عن قنونو قوله إن قوات الوفاق لن تتراجع عن إعادة بسط السيطرة على سرت.

وكانت مصادر متطابقة أكدت أن الطيران التركي المسيّر قصف ليل الجمعة السبت مجموعة من السيارات لاسر  نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة سرت.

وأضافت المصادر أن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • فقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق بأن آخر الزمان ستنقلب فيه المقاييس، وسيخوَّن الأمينُ ويؤتمن الخائن. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة” رواه ابن ماجه وأحمد، وله رواية بلفظ: السفيه يتكلم في أمر العامة. .

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  • العصر الذهبى الان لاى رويبضة فلقد راينا دور قطر القذر فى شراء ذمة بلاتر ملك الكورة وذمة سلامة واصبحت الامم المتحدة داعمة للارهاب الدولى بدلا من السلم الدولى تتغاضى عمدا عن جريمة حرب لاردوغان طبقا للقانون الدولى بنقل اسلحة وارهابيين من خلال سفن وطائرات مدنية وقد يفلتوا من عقاب الدنيا وجائحة الكورونا ولكن لن يفلتوا من الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون فعذاب الدنيا محدود اما عذاب الاخرة شديد ودائم قال تعالى :-
    مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (18)

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  • نبارك لاخواننا جرذان حمتر والمحماري عودتهم الي الدين الحنيف وتحولهم الي شيوخ دين يتطلبون الآخرة بعد فشل في نيل الدنيا. بل واصبحوا علماء يستدلون بالايات والاحاديث النبوية في غير مكانها. كعادة الجرذان في الفهم الخاطي لكل شيء.

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