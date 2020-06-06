أردوغان يقر بدور الجنود الأتراك في تقدّمات الوفاق

في اعتراف مباشر بتدخل بلاده في ليبيا، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقيادة القوات التركية لكتائب الوفاق خلال العمليات العسكرية التي أفضت للسيطرة على مدينة ترهونة.

وأشار أردوغان خلال كلمة له إلى أن العسكريين الأتراك الموجودين في ليبيا، “يسيرون نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وتنفيذ الخطط المستهدفة، مسطرين ملاحم بطولية في ليبيا، سواء في طرابلس، أو ترهونة أو المناطق المحيطة”.

وأكد الرئيس التركي على أن التضامن الذي أظهرته أنقرة مع حكومة الوفاق في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمتها، ومساهمة الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة للجيش الوطني، أظهرت مدى قوة أداء تركيا.

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