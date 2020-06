تونس..الكتلة الديمقراطية تعد لائحة لرفض التدخل العسكري في ليبيا

بدأت الكتلة الديمقراطيّة

بالبرلمان التونسي، السبت، في إعداد لائحة لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا، كبديل عن

لائحة الحزب الدستوري الحر التي تم اسقاطها أول أمس الخميس.

وأكد النائب عن الكتلة

الديمقراطية، نعمان العش، في تصريحات صحفية على تقديم بديل لا يورط تونس في سياسة الاصطفاف

وراء المحاور التي تغذي التناحر في ليبيا.

وأضاف العش أنه

سيطرح المشروع البديل خلال الأيام المقبلة على كل الكتل البرلمانية، للخروج بصياغة

توافقية تدين أي تدخّل عسكري في ليبيا في تماش مع الموقف الرسمي التونسي.

واسقطت الجلسة العامة

للبرلمان، أول أمس، لائحة قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر، والتي تهدف الى تأكيد موقف

البرلمان الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا والمناهض لإحداث قاعدة لوجستية بالتراب التونسي

لتسهيل أي تدخل خارجي فيها.

