عقب وصوله من تركيا.. السراج: تحرير ترهونة إعلان صريح بفشل المشروع الانقلابي

ليبيا – وصل رئيس الرئاسي فائز السراج إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس أمس الجمعة قادماً من انقرة حيث اجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

المكتب الإعلامي التابع للرئاسي أشار إلى أنه جرى للسراج استقبال كبير وكان في مقدمة مستقبليه رئيس البرلمان الموازي بطرابلس حمودة سيالة وعدد من وزراء حكومته غير المعتمدة من البرلمان المنتخب وعدد من عمداء البلديات .

وتحدث السراج لمستقبليه مهنئاً بما حققه مسلحي الوفاق المدعومين من تركيا وما وصفه بـ”تحرير ترهونة” بعد “تحرير ” كافة مناطق طرابلس الكبرى، قائلًا أنه هذا إعلان صريح “بفشل المشروع الانقلابي”.

كما جدد رئيس الرئاسي التأكيد على الوفاء للوطن ولدماء من وصفهم بـ”الشهداء” وتضحيات من وصفهم بـ” الأبطال ” ، مبيناً بأنهم عازمون على القضاء على كل ما يهدد قيام الدولة المدنية الحديثة.

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