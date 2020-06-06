اخبار ليبيا الان

عقب وصوله من تركيا.. السراج: تحرير ترهونة إعلان صريح بفشل المشروع الانقلابي

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصل رئيس الرئاسي فائز السراج إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس أمس الجمعة قادماً من انقرة حيث اجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

المكتب الإعلامي التابع للرئاسي أشار إلى أنه جرى للسراج استقبال كبير وكان في مقدمة مستقبليه رئيس البرلمان الموازي بطرابلس حمودة سيالة وعدد من وزراء حكومته غير المعتمدة من البرلمان المنتخب وعدد من عمداء البلديات .

وتحدث السراج لمستقبليه مهنئاً بما حققه مسلحي الوفاق المدعومين من تركيا وما وصفه بـ”تحرير ترهونة” بعد “تحرير ” كافة مناطق طرابلس الكبرى، قائلًا أنه هذا إعلان صريح “بفشل المشروع الانقلابي”.

كما جدد رئيس الرئاسي التأكيد على الوفاء للوطن ولدماء من وصفهم بـ”الشهداء” وتضحيات من وصفهم بـ” الأبطال ” ، مبيناً بأنهم عازمون على القضاء على كل ما يهدد قيام الدولة المدنية الحديثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المهم لحيتك البيضاء على طريقة سيالة لزوم الدجل والشعوذه ولكن العبرة بالنهاية فانت اول من سيتم الاطاحة به وسيطلب منك الروس والامريكان محاربة الارهابيين فى طرابلس فكيف تفعل ذلك وهم من يحموك واى صدام معهم انتحار بالنسبة لك فايامك القادمة هباب ولا تفرح كثيرا ياخائن فمرسى كان مثلك خائن لقطرائيل مات واندفن والاخوانى الحقير البشير باع جزيرة سواكن للاتراك واسقطه الشعب وادخله السجن ولو سألت اى ليبى عنك حتى من حولك سيقولو فاسد وسراق ويستحق حد الحرابة !!!

    رد

  • وهل نجح من قبل مشروع ارهابى دعمه اردوغان ففى سوريا باع الدواعش وتم سحقهم فى البواغيز وباع الجيش الحر فى حلب وادلب وشرد اهلهم مئات الالاف فى الخيام وباع خوان مصر ودخلوا السجون ونسى المصريون شعار رابعة الاردوغانى وفى السودان اين الخوان الان والدور الان على خوان ليبيا وتونس سيلقوا نفس المصير المحتوم مهما فعلت فرحان بالسيطرة على اقليم واحد هو طرابلس مقسم على ارتراك ومرتزقة ودواعش وجبهة النصر ومهربى نفط وخوان والتناخر بينهم مؤكد بينما مستحيل السماح لك بدخول اقليم برقة فهو خط احمر لمصر هالك من يقترب منه ولايزال النفط تحت سيطرة الجيش وهو اهم ورقة تفاوض فما قيمة طرابلس بدون نفط من ينفق عليها بما فيها من كثافة عالية مثل غزة احتلالها كارثة على المحتل يامختل عقليا

    رد