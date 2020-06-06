معيتيق يؤكد على دور واشنطن في إعادة فتح الحقول

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون المغرب العربي، هنري ووستر، وكبير مديري مجلس الأمن القومي الأميركي، جينرال كورييا، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأوضح معيتيق عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش قضايا أمنية من شأنها ضمان أمن ليبيا واستقرارها، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على دور واشنطن في دعم الاستقرار في ليبيا، والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية.

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