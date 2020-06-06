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معيتيق يؤكد على دور واشنطن في إعادة فتح الحقول

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون المغرب العربي، هنري ووستر، وكبير مديري مجلس الأمن القومي الأميركي، جينرال كورييا، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأوضح معيتيق عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش قضايا أمنية من شأنها ضمان أمن ليبيا واستقرارها، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على دور واشنطن في دعم الاستقرار في ليبيا، والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مصر تعلن اليوم تنفيذ خطة المخابرات الأمريكية
    الخطة التي أعلنت عليها مصر اليوم من خلال الأغبياء الثلاثة حفتر – السيسي – عقلية هي خطة أمريكية – روسية – أسرائيلية – أوروبية وعرضت على القذافي عام 2011م عن طريق موسى كوسا من قبل الولايات المتحدة الامريكية ولكن القذافي رفضها وهذه الخطة (ب) بحيث يكون أقليم طرابلس للولايات المتحدة الامريكية وبريطانياواسرائيل … وأقليم فزان لفرنسا وأسرائيل … وأقليم برقة روسيا وأيطاليا وأسرائيل … لكي تبدأ الخطة (ج) بقيادة هذه الدول الثلاثة الرئيسية امريكا – اسرائيل – بريطانيا وباقي عبيدهم وسيكون المندوبين حفتر مصر والامارات روسيا وفرنسا … ومندوبين السراج قطر وتركيا لدى امريكا وبريطانيا والحرب التي أعلنها حفتر عن الارهاب هي كذبة كبيرة هي للوصول الى هذه الخطة الامريكية – اليهودية التي وصلت لهم عن طريق السفير الامريكي في القاهرة .
    والذي لايعرفه الشعب المصري بإن عبدالفتاح السيسي تنازل عن نهر النيل لأسرائيل مقابل التنمية في مصر بتوقيع أتفاق سري بين السيسي ونتنتاهو في البيت الابيض ومقابل عبدالفتاح البرهان لنتنياهو هي لبناء أكبر عدد من السدود على نهر النيل لكي يجف عند المصريين تماماً والهدف هو البحث عن سيدنا يوسف عليه السلام في قاع نهر النيل والحصول الأسرار الآلهية التي معه في قاع النيل … داعش والقاعدة والاخوان والسلفيين والربيع العربي جاءت من أجل هذا الهدف ياشعب مصر أن بلدكم في خطر كبير لن تتصوره عقولكم ومهمة السيسي هي نفس مهمة القذافي وصدام ومبارك وبن على واردوغان وبن تبون وسعيد وتميم وسلمان ضمن صفقة القرن وغيرهم تنويم الشعوب وهؤلاء كلهم يعملون لصالح المجالس الماسونية اليهودية العالمية من أجل اقامة الحكومة العالمية الواحدة بقيادة المسيخ الدجال فكل هؤلاء جنوده على الارض … كلها خزعبلات يهودية – صهيونية – ماسونية – شيطانية تستخدم السحر الاسود لسيطرة على الشعوب وتنويمها عبر كلابهم المفضوحة .

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