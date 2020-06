مجلس المحامين التونسي يحذر السلطة من استغلال أراضيها للتدخل فى الشأن الليبي

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فى تونس، الجمعة، السلطة التونسية لعدم الاصطفاف وتغليب المصلحة الوطنية للشعب الليبي، والالتزام بموقف موحد رافض للتدخل الأجنبي فى ليبيا والتمسك بالحل السياسي السلمى بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصالحة الوطنية للشعب الليبي.

وحذر المجلس فى بيان له. من السماح بتواجد أى قوات أجنبية على أراضيها التونسية تتدخل فى الشأن الداخلى لليبيا ، مطالبا القوى الوطنية باليقظة و مواجهة أى قرار قد يسهل لبعض الدول الإمبريالية استغلال الأراضى التونسية للتدخل فى الشأن الليبي.

وعبر المجلس عن قلقة إزاء استمرار الصراع فى ليبيا والذي يتسبب فى قتل عدد كبير من المدنين، والسماح للدول الاستعمارية بالاستيلاء على الثروات الوطنية للشعب الليبي، مشيرا إلى ضرورة حل الازمة الليبية فى أسرع وقت.

