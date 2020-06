أفاد شهود عيان لـ “ليبيا 24″، السبت أن الطيران المسير التركي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، دمر آليتين مسلحتين تابعتين للجيش عليهما سلاح 23 في محور الوشكة.

The post الطيران التركي المسير يستهدف آليتين مسلحتين للجيش بمحور الوشكة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24