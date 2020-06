أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، السبت، أن قوات الوفاق المدعومة من تركيا بدأت في الهجوم على تمركزات الجيش في منطقتي الوشكة وسرت.

وأضاف قنونو عبر صفحة ما تسمى “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سلاح الجو التابع للوفاق نفّذ 5 ضربات جوية في محيط مدينة سرت استهدفت اليات مسلحة للجيش.

