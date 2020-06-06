لسيسي يلتقي حفتر وعقيلة.. وأنباء عن “وثيقة مهمّة”

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم السبت، القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في قصر الاتحادية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ218 بأن اجتماع السيسي مع حفتر وعقيلة سينتج عنه إعلان “وثيقة القاهرة” لحل الأزمة الليبية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الوثيقة أو بنودها.

وأكدت ذات المصادر أن الاجتماع المُغلق سيحضره سفراء العديد من الدُول المعنية بالملفّ الليبي.

ووصل القائد العام للجيش الوطني إلى القاهرة منذ 3 أيام في زيارة التقى خلالها عدة مسؤولين عسكريين مصريين، شدد خلالها أنه لا مفاوضات مع حكومة الوفاق قبل سحب المجموعات المسلحة والعسكريين الأتراك.

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