منظمة حقوقية تطالب بتهيئة عودة النازحين من مناطق التوتر جنوب طرابلس

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

06 June, 2020

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المسؤولين بالقيام بترتيبات لعودة النازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوتر في جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة.

وقالت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه في الوقت الذي تتابع فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة واستعادة قوات حكومة الوفاق الوطني للسيطرة علي هذه المناطق، فإنها حكومة الوفاق الوطني ووزارات الحكم المحلى والداخلية والنازحين والمهجرين واللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين والشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للنظافة وحماية البيئة وفرق هندسة الميدان وإزالة الألغام، بالعمل على إعادة تهيئة مناطق النزاع والتوتر، وهي مناطق طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي وصلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الرييع وعين زارة وسوق الأحد وقصر بن غشير بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، وذلك من خلال نزع الألغام ومخلفات الحرب والقيام بإزالة المخلفات البيئية وفتح طرق الأحياء والمناطق السكنية وإعادة ربط وصيانة شبكات ومحطات الكهرباء والإتصالات وشبكات المياه والصرف الصحي، وتأمين وحماية وممتلكات المواطنين من قبل وزارة الداخلية، كمرحلة أولية لإعادة تهيئة هذه المناطق والأحياء لعودة النازحين والمهجرين في أسرع وقت ممكن”.

ودعت اللجنة “جميع المواطنين النازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوتر في جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة لاتباع الإجراءات الاحترازية وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بعدم لمس الأجسام الغريبة والمشبوهه والتواصل والتنسيق وإبلاغ الجهات المختصة الخاصة بنزع الألغام ومخلفات الحرب”.