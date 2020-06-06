السيسي يستقبل حفتر وصالح – بوابة أفريقيا الإخبارية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلٍ من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بحضور وزير الدفاع الفريق اول محمد زكي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ورئيس مجلس النواب علي عبد العال ووزير الخارجية سامح شكري.

وكان السيسي أكد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.