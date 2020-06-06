الرئيس المصري يستقبل المشير حفتر والمستشار عقيلة بحضور وزيري الدفاع والخارجية ورئيس النواب

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، موضحا أن لقاء الرئيس المصري بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.