السيسي يجتمع بحفتر وعقيلة صالح بحضور وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية المصريين ورئيس جهاز الاستخبارات.

القاهرة – سبوتنيك. وحسب الرئاسة المصرية استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور وزيري الدفاع والخارجية المصريين، الفريق أول محمد زكي، وسامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.

وقال بيان للرئاسة المصرية، نقلته قناة “اكسترا نيوز”، اليوم السبت “اجتمع الرئيس السيسي مع المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح، بحضور الفريق أول محمد زكي، وسامح شكري، وعباس كامل، وعلي عبد العال”.

وأكد البيان أن “الاجتماع يأتي من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري”.