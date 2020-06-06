مصادر تكشف لـ218 “كواليس” اجتماع السيسي بحفتر وعقيلة

قال مصدر لـ218 أن اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، سيتبعه بيان ينص على تبني بعض بنود مبادرة رئيس مجلس النواب والتأكيد على الحل السياسي
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وأشار المصدر أن البيان سينص على ضرورة خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واتخاذ موقف دولي قوي ضد التدخل العسكري التركي والتأكيد على تفعيل مخرجات مؤتمر برلين.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية المصريين ورئيس جهاز الاستخبارات.
وحسب بيان الرئاسة المصرية فقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور وزيري الدفاع والخارجية المصريين، الفريق أول محمد زكي، وسامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.
وأكد البيان أن “الاجتماع يأتي من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري”.
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