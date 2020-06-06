اخبار ليبيا الان عاجل

مصادر تكشف لـ218 “كواليس” اجتماع السيسي بحفتر وعقيلة

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر لـ218 أن اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، سيتبعه بيان ينص على تبني بعض بنود مبادرة رئيس مجلس النواب والتأكيد على الحل السياسي
……………
وأشار المصدر أن البيان سينص على ضرورة خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واتخاذ موقف دولي قوي ضد التدخل العسكري التركي والتأكيد على تفعيل مخرجات مؤتمر برلين.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية المصريين ورئيس جهاز الاستخبارات.

وحسب بيان الرئاسة المصرية فقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور وزيري الدفاع والخارجية المصريين، الفريق أول محمد زكي، وسامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.

وأكد البيان أن “الاجتماع يأتي من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك