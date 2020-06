غويلة يشن هجوما على الوفاق: كيف نفرح وإخواننا من بنغازي في سجون مليشيا الردع؟

شن عضو ما تسمى بـ “هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء” بطرابلس، عبدالباسط غويلة، هجومًا حادًا على ميليشيا الردع، رافضًا الاحتفال بسيطرة قوات الوفاق المدعومة من تركيا على مدينة ترهونة، بسبب استمرار احتجاز من أسماهم “ثوار بنغازي وطرابلس” في سجون مليشيا الردع.

وأضاف غويلة في سلسلة تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن استمرار احتجازهم لدى ميليشيا الردع ظلم، لافتا إلى أن الردع أصبحت تكمم الأفواه وتسيطر على الناس بالظلم والترهيب.

ويذكر أن عبد الباسط الغويلة المساعد المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، تورط في بث رسائل للميليشيات الإرهابية، كما عمل مساعداً للإرهابي سلمان عبيدي، والمسؤول عن الهجوم الإرهابي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو 2017م، وتلقى تمويلاً من جماعة أنصار الشريعة الإرهابية التي أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغازي.

وفي مارس 2016 قتل أويس ابن غويلة الذي نشأ في أوتاوا، أثناء قتاله مع جماعة مسلحة إرهابية في بنغازي، وقيل إنه عنصر في ميليشيات تابعة للجماعة الإسلامية المسلحة المسماة أنصار الشريعة الإرهابية.

