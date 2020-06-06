السيسي يستقبل حفتر وعقيلة صالح في قصر الرئاسة بالقاهرة

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم السبت، كلا من القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن لقاء السيسي بـ«القادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي».

يحضر اللقاء، وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال.

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