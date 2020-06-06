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الرئيس المصري يستقبل المستشار صالح والمشير حفتر بقصر الإتحادية في القاهرة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال، إن لقاء السيسي بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها.

وأكد الرئيس المصري على أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.

وحضر هذا الاجتماع كل الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع المصري ، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية و علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري وسامح شكري وزير الخارجية المصرية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الليبيين عامة – لا يكرهون الشعب المصري لان الشعب المصري شعب عنده قومية عربية –
    وشعب مظلوم في عهد الطاغية السيسي –
    وكتمت افواههم وكسرت أقلامهم – وخاصة في عهد هذا الطاغية عبد الفتاح السيسي –
    لو كانت هناك اي حسن نية للحكومة المصرية لكانت اعترفت بالحكومة الشرعية للبلاد – وارسلت وفد للتهنئة وتعاملت مع الموقف برجوليةً وحسن الجيرة – وامان هناك تعاون إقليمي بين ليبيا ومصر –
    لكن معظم الليبيين المتواجدين في مصر يريدون فقط فرض انفسهم بالقوة على الشعب والمواطن – واقصاء الدولة المدنية وحقوق المواطن والمؤسسات العامة ومستقبل الأبناء وتاريخ الاجداد – وفضل الروساء والقادة الذين قبلهم – وتهميش المثقفتين والصدق في الكلمة والتعبير – والمحافظة على الارث التاريخي والرابط الاجتماعي /
    وجعل البلاد مستنقع لأهوائهم – وتجاوزاتهم وخاصة العسكريين واستخدام المرتمز الاداريةً فقط لفرض ما يتنافى مع القانون والعرف والدين والاخلاق .
    الى الفترة الماضية :
    بعض الاعلاميين المصريين صرحوا بان هناك ضباط في الجيش المصري يستحوذون على امًوال عامة خصصت للإصلاح / مما قال الممثل المصري الذي عرف انهم مقاولون ومحتالون – كانت مخصصة للمواطنين مثل إصلاح القطاعات العامة لخدمة المواطن والمزارع والفلاح والمعلم والأستاذ والطبيب والطالب والمدارس والجامعات والمستشفيات /
    فقط استحوذ على هذا المخصصات المالية لضباط من الجيش المصري – وقاموا بعدك اعتقالات طالت حتى أبناء بلادهم و قتل المصريين في سيناء بتهمة الاٍرهاب / وما هي الا عملية إبادة – والاستحواذ على أراضي المواطنين والمزارعين – لإقامة وبناء مشاريعهم الوهمية – مع الكيان الصهيوني . الذي بدا يتوسع في بعض البلاد العربية دون مقاومة او رادع مناسب . !!!
    – فلا يستطيع اي احد عاقل ووطني وقومي ان يوافق عن ما يجري – لانه خطر ولا يخدم البلاد العربية والمنطقة بالكامل .
    وخاصة في محاولات التدخل في شءون دول اخرى او دعم أطراف لا تؤمن وتكفر التدين والدين والرابط الاجتماعي .
    والاعراف الخاصة بالدول .
    والإماراتيين عنونت ينسقون هذه الاجتماعات فقط – لجعل المنطقة العربية سوق للاستثمارات واستغلال الثروات – لصالح دول اخرى / كما يحدث في بعض دول الخليج – حتى مواطنيهم الأصليين أصبحوا يعيشون في مستنقع هاءل مليء بالأجانب والاشياء البعيدة عن الأخلاق – والله رأيت امراءة من ابوظبي تشتم امراءة لبنانية صليبية تلبس لَبْس العراء في الامارات هي ومجموعة بنات ، والصليبية تقول لها انت إِيش دخلك ألبس كيف ما بدّي ..،!!! ولو اطلع عريانة …!!!
    والخليجية لأبسة العباية تقول لها احترمي نفسك واحترامي المكان الي انت فيه . لكن لا حياة لمن تنادي …. وهذه تدل على ان الخليجين انفسهم فقدوا كلمتهم والمحافظة على شرف بلادهم -ولو كثرت اموالهم بسماحهم للمظاهر الشادة ومظاهر الكفر تنتشر في بلادهم وامام امهاتهم وبناتهم وعيالهم .
    فلا اعتقد منا يعتقد الجميع ان الدول العربية مستعدة لقبول اي تغييرات في عقاءدهم الإيمانية وأعرافهم الدولية الخاصة بمجتمعهم . ولو بقوة السلاح – وقوة الكلمة . والارتكاز على الصدق والعمل الجاد للدفاع عن البلاد من خبث الصليبيين واعوانهم اليهود .

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