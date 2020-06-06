“الوطني لمكافحة الأمراض” يستقبل 41 عينة للكشف عن فيروس كورونا في زليتن

أرسل الفريق الطبي التابع للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في زليتن 41 عينة إلى المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ظهرت بعض نتائجها، ولم تظهر الأخرى بعد.

وبحسب «إذاعة زليتن المحلية»، اليوم السبت، توزعت العينات إلى 4 مخالطين بتاريخ 3 يونيو وجاء نتيجتهم سلبية، و15 عائدا ومخالطا بتاريخ 4 يونيو وجاءت نتيجتهم سلبية.

كما شملت العينات 22 عينة لعائدين ومخالطين بتاريخ 5 يونيو، لكن لم يتم الاتصال بقسم العزل زليتن من قبل المركز الوطني حتى تاريخ اليوم لاطلاعه على نتيجة التحليل الخاصة بهذه العينات.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه بإمكان جميع من سحبت منهم مسحات أنفية استلام بطاقة خلوهم من الفيروس بعد 3 أيام من اخذ المسحة مالم تكن نتيجة تحليلهم إيجابية.