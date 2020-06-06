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“خارجية الحكومة الليبية”: قتل ونهب وسلب حصيلة انتهاكات المليشيات والجماعات الإرهابية في ترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكتبها مليشيات حكومة الوفاق في بعض المناطق المجاورة للعاصمة طرابلس خاصة مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير والعربان وبعض البلدات الأخرى، بعد السيطرة عليها بغطاء جوي تركي.

وكشفت خارجية الليبية، في بيان لمكتبها الإعلامي، أن مليشيات الوفاق ترتكب انتهاكات جسيمة في المناطق التي دخلتها؛ تتمثل في إزهاق الأرواح، ونهب الممتلكات الخاصة، وسلب المرافق والمنشآت العامة، والأعمال الانتقامية بما فيها قتل الجرحى داخل المستشفيات، ما يعد انتهاكا صارخا وواضحا لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضحت أن المليشيات المسلحة التي دخلت هذه المدن بينها جماعات إرهابية مدرجة على قوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة؛ منها مجلس شورى ثوار بنغازي، ومجلس شورى مجاهدي درنة، وكيانات مرتبطة بتنظيمات إرهابية دولية مثل هيئة تحرير الشام التي كانت تسمى جبهة النصرة المصنفة على أنها جماعة إرهابية.

وجددت تأكيدها على أحقية معركة “القوات المسلحة” ضد الإرهابيين والمليشيات الخارجة على القانون والمرتزقة الأجانب، قائلة: “المعركة التي تخوضها لا تهدف إلى قيام حكم شمولي، وإنما هي لاستعادة سيادة القانون، وقيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تقوم على أساس القانون والمؤسسات”.

ودعت الوزارة الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قواته المسلحة في معركة العز والشرف التي يقودها في مواجهة الغزو التركي الغاشم والمرتزقة السوريين الأجانب استمرارًا لكفاح الآباء والأجداد ضد الغزاة المحتلين لأراضينا الطاهرة، وفقا للبيان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان، ووقف ممارسته وانتهاكاته واستعانته بالمرتزقة الأجانب، الذي جاء مخالفًا للاتفاقيات الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم، وتمويلهم، وتدريبهم، وكذلك يخالف قرارات مجلس الأمن بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب بموجب القرار 2178 لسنة 2014م، والقرار 2396 لسنة 2017م.

وأكدت أن جلب المرتزقة، ودعمهم بالمال والسلاح لن يؤثر على أمن واستقرار ليبيا فقط، بل من شأنه أن يهدد أمن واستقرار حوض المتوسط والعالم جميعًا.

واعتبرت أن المعركة التي يخوضها مجلس النواب والحكومة الليبية و”القوات المسلحة” واجبة من أجل استقلال القرار الوطني، واستعادة كرامة الوطن والمواطن، ومقاومة محاولات الهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، وضمان التوزيع العادل للثروات، وأن تكون ليبيا واحة للأمن والاستقرار، ودولة للقانون والمؤسسات، ومحاربة للإرهاب، الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي إلى مساندتهم تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2214 لسنة 2015م.

وأوضحت أنها ترصد جميع الجرائم التي ترتكبها مليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة الأجانب، والانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني لملاحقتهم قضائيًا وطنيًا ودوليًا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خليفة حفتر وقع في نفس فخ صدام حسين وطبقت عليه مؤامرة القذافي

    مالايعرفه خليفة حفتر بأنه وقع في نفس الفخ صدام حسين عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعطت الآوامر لصدام حسين بإحتلال العراق فقام صدام حسين بتنفيذ الخطة الامريكية (أ) ثم جاءت لصدام حسين عاصفة الصحراء 1990م وعندما فشلوا في أحراز تقدم عسكري فأوفقوا الحرب وثم استبدالها بالخطة (ب) بجواسيس المخابرات الامريكية باسم بعثة الامم المتحدة لتفتيش على أسلحة الدمار لكي يتم تحديد المواقع العسكرية والمدنية الحيوية والعمل على تجنيذ عدد كبير من ضباط وقيادات العراق ليتم تنفيذ الخطة (ج) والقاضية … وبعدها جاء الأبن باستكما لمخطط اليهودي الشيطاني الدجالي على العراق الذي مازال مستمر حتى الأن بسبب غباء الرئيس صدام حسين رحمة الله عليه تنيجة الثقة المفرطة في الامريكان (اليهود والنصارى) … وبعدها جاء دور القذافي لتقديم لها الجزرة بعد ماأخذ صدام العصا فتقدم القذافي مسرعاً نحوها نتيجة غباء أبنه سيف الاسلام بسبب الثقة المفرطة في اليهود والنصارى فكتملت حلقات الخيانة نتيجة تنفيذ الخطة (أ) لتحديد المواقع العسكرية والمدنية الحيوية والعمل على تجنيذ عدد كبير من ضباط وقيادات الليبية بواسطة الشركات التركية وهي صهيونية – امريكية بأسم تنمية يعني (بوضع السم في العسل) فكانت النتيجة الحرب على ليبيا لأول مرة تنفذ فيها الصهيونية العالمية ثلاث خطط في 8 أشهر (أ) و(ب) و(ج) كدفعة واحدة … ولكن حفتر كبق عليه نفس الخطط جاءت الاوامر هاتفياً حفتر بالهجوم على العاصمة طرابلس بآمر من الترامب شخصياً فكان الهجوم يوم 4/4/ 2019م فجاءت الاوامر هاتفياً لسراج من المخابرات الامريكية الصمود لمدة 6شهور وبعدها سنقلب المعادلة الحربية بعد تجينذ أكبر عدد من الضباط مع زرع عدد كبير من الضباط لكي تأتي الضربة القاضية لحفتر مع تجنيذ أكبر عدد من المدنيين لصالح حكومة الوفاق بنفس خطة 2011م في حالة الفشل ستكون تركيا في الموعد (حلف الشمال الاطلسي في الموعد بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بالاتفاق مع روسيا عبر الخط الساخن) ليس تركيا .
    الخلاصة : الخيانة ليست من الجنود على الأراض الخيانة في الضباط الموجودين بغرف العمليات عند حفتر والمكاتب الادارية بالقيادة العامة وأكبر خلال في جهاز الاستخبارات العسكرية التي تقديم في معلومات مغلوطة لصالح العدو يعني اكبرخونة هم ضباط وقيادات جهاز المخابرات العسكرية بنفس الخطة التي نفذتها المخابرات العسكرية ضد معمر القذافي بقيادة عبدالله السنوسي فتش عن المقارحة ورفلة والجنوب والقذاذافة ومصراتة والامازيغ والغريانية (عادل دعاب مازال موالي لثورة 17 فبراير ويعمل لمصلحة غريان بنفس خطة سحبان مع الزنتان 2011م ) ستجد الخيانة … أنت والعدو لديكم نفس السلاح الذكاء في جمع المعلومات وطريقة استخدام السكين ضد العدو للحصول على بندقية وكيفية استخدام البندقية للحصول على رشاش وهكذا………….؟؟؟… الحرب كلها معلومات ليست معدات ياسادة..؟.
    لاتصدق الامريكان … لاتصدق الاوروبين … لاتصدق العرب .. لاتصدق ازلام القذافي الهاربين … أطرد سيف الاسلام من طبرق … لاتسمع لديوان الوهمي بقيادة الزليتنية … أعزل اللحي من الدولة … كلف الثني بضم غدامس الى للحكومة المؤقتة وآمر القوات بدخول السيطرة عليها … أستخدام الطيران ضد الاطفال … الغي حكومة الثني بالكامل في حالة فشل الثني وحكومة بضم غدامس.
    أنتظر نهايتك مثل القذافي في حالة سمعت لهم

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