أفاد شهود عيان لـ”ليبيا 24″، السبت، أن قوات الوفاق سيطرت علي الوشكة، مؤكدة انسحاب الجيش إلي منطقة البويرات.

The post قوات الوفاق تسيطر على الوشكة والجيش ينسحب إلى منطقة البويرات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24