بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.

وبحسب وكالة نوفا بحث الجانبين هاتفيا تطورات الوضع في ليبيا والدور الذي يمكن ويجب أن تلعبه عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد جويريني أن التشغيل الكامل لعملية إيريني يعد هدف يجب السعي إليه في وقت قصير من أجل إعطاء مضمون لتنفيذ الحصار بطريقة متساوية تمامًا بين الأطراف على الأرض.

واتفق الجانبان على أهمية تعيين مبعوث خاص أممي جديد إلى ليبيا، فضلاً عن تأكيد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.