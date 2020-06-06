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الرئاسة المصرية: لقاء السيسي مع صالح وحفتر يأتي باعتبار أمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر بالاتحادية كلٍا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحفتر، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري محمد زكي،ورئيس المخابرات العامة عباس كامل ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأوضح راضي، في بيان له، أن لقاء السيسي مع صالح وحفتر يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.

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  • جعجعة فارغة شجعت المعتوه على غزو ليبيا ولو راى الجيش المصرى داخل ليبيا وامكانية الدخول معهم فى مواجهة عسكرية ما فعل ذلك ولا ننسى انه هدد من قبل بارسال عشر الاف داعشى الى سيناء وراينا الامريكان يعرضون المساعدة فى محاربة داعش فى سيناء بعدها ولكن مصر رفضت لان الامريكان هم رعاة داعش عن طريق كلبهم المسعور اردوغان الذى اصبح مكشوفا للعالم كله انه زعيم الارهاب العالمى برعاية امريكية توجهه الى المكان المطلوب لخدمة المصالح الامريكية والان دوره القذر قد تم وهو نقل ارهابيين من سوريا لليبيا لتهديد دول اوربا لتطلب مساعدة الامريكان وتزعن لشروط امريكا حركات انتيفا مكشوفة وبعد ان ادى كلبهم القذر دوره سيتخلصوا منه قريبا ويصنعوا كلب اخر ليقوم بنفس المهمة وسنرى قريبا تدخل امريكى عسكرى وروسى لاقامة قواعد لهم فى ليبيا امريكا غربا وروسيا شرقا على الطريقة الالمانية ليبيا الشرقية وليبيا الغربية !!!

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