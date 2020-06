الرئاسة المصرية: لقاء السيسي مع صالح وحفتر يأتي باعتبار أمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر بالاتحادية كلٍا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحفتر، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري محمد زكي،ورئيس المخابرات العامة عباس كامل ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأوضح راضي، في بيان له، أن لقاء السيسي مع صالح وحفتر يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.

