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السيسي: مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تشمل إعلانا دستوريا لتنظيم أسس المرحلة القادمة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

السيسي: مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تشمل إعلانا دستوريا لتنظيم أسس المرحلة القادمة

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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