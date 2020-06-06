السيسي: مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تشمل إعلانا دستوريا لتنظيم أسس المرحلة القادمة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
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