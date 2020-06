أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و ” حفتر ” أثبتا أنهما يريدان مصلحة ليبيا.

