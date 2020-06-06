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حفتر: تركيا ترعى الإرهاب وتنقل العناصر الإرهابية في المنطقة ما يعرقل تسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> حفتر: تركيا ترعى الإرهاب وتنقل العناصر الإرهابية في المنطقة ما يعرقل تسوية الأزمة الليبية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب وتنقل العناصر الإرهابية في المنطقة ما يعرقل تسوية الأزمة الليبية

06 June, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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