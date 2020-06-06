“الرصد والتقصي” يستنفر لحماية تراغن من تفشي كورونا

تقرير 218

بهدف اتخاذ تدابير استباقية لكبح فيروس كورونا، بدأ فريق الرصد والتقصي في بلدية تراغن بتكثيف خطته الوقائية للتصدي لهذا الوباء، وذلك من خلال الدخول في مرحلة الرصد والتقصي النشط التي تشمل المتابعة وأخذ العينات من المخالطين والعائدين من السفر إلى المدن التي تم فيها اكتشاف حالات إصابة بكورونا.

وبعد إجراء الفحوصات تم أخذ الأشخاص المشتبه بإصابتهم إلى داخل قسم الحجر الطبي في مستشفى تراغن، ومن ثم أرسلت العينات إلى المختبر المرجعي الرئيسي في سبها، لتحليلها والتأكد منها، حيث أوضح رئيس فريق الرصد والتقصي في تراغن حاتم شبيعان أن جميع العينات التي تم فحصها أظهرت خلوها من الفيروس.

وقام فريق الرصد والتقصي بتجهيز قسم الفلترة وعيادة الأمراض التنفسية الخارجية في المستشفى، وذلك لتكثيف وتسريع عملية الكشف للحالات في حال ظهور أية أعراض مشابهة للإصابة بكورونا على أي مواطن داخل البلدية.

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