حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، من استمرار أى طرف فى الإصرار على حل الأزمة الليبية عسكريا.

The post السيسي يحذر من استمرار الأطراف الليبية على الحل العسكري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24