دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو 2020.

