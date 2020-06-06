حفتر: نريد مجلس رئاسي وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات

ثمن القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مبادرة «إعلان القاهرة» الخاصة بحل الأزمة الليبية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مؤكدا أن رؤيته لحل الأزمة الليبية تكمن في التخلص من التدخل التركي في الشأن الليبي، وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية توكل إليه مهمة تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين واعتمادها من مجلس النواب.

كما شدد حفتر على ضرورة إنهاء الإنقسام بين المؤسسات المختلفة في ليبيا لا سيما كل من: مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، «بما يضمن التوزيع العادل لثروات على الليبين»، حسب قوله، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة بحضور السيسي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت.

وأشار حفتر إلى ضرورة دعوة جميع الليبين للمشاركة في حوار داخلي ينطلق «فورا»، ويضم مشائخ القبائل والأعيان والشباب وتمثل فيه النساء، لكنه شدد على ضرورة استثناء الميليشيات المسلحة من أي حل سياسي للأزمة.

ولفت إلى أن «تدخل تركيا في الشأن الليبي يؤدي إلى تعزيز الإنقسام في ليبيا، فتقديم تركيا مزيد من الأسلحة والمرتزقة، يزيد من الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا

وهو ما يطيل أمد الصراع، ويبعد أي حل من شأنه إعادة بناء الدولة الليبية».

وطالب حفتر من السيسي ضرورة «بذل جهود أكثر فعالية لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا إلى البلدان التي جاءوا منها، لأن أمن ليبيا يؤثر على دول الجوار والمنطقة».

وواصل: «تريد تركيا حصار ليبيا ومصر من خلال الاتفاق غير الشرعي الذي تم توقيعه مؤخرا مع حكومة الوفاق، فقد حاصرت البلاد برا وبحرا وجوا، وهو ما أثر سلبا على ليبيا،

فتركيا تنقل العناصر الإرهابية من مكان إلى آخر داخل منطقة الشرق الأوسط مما يعقد الأزمة الللبية».

ونوه بأن قوات القيادة العامة تعاطت بإيجابية مع نتائج مؤتمر برلين «وملتزمة بمخرجات برلين كما أنها شاركت في محادثات 5 + 5 العسكرية، وشاركنا في 5 محطات تفاوضية مهمة».

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