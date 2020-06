أفاد شهود عيان ل “ليبيا 24، بأن قصف جوي استهدف قوات الوفاق بمحور البغلة مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأكد شهود العيان أن سيارات الإسعاف تنقل الجثث من مكان القصف، لافتة إلى أن هناك تراجع لقوات الوفاق.

