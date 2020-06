الخارجية التركية ترفض اتهامات مصر لها بنقل عناصر داعش إلى ليبيا

أعلنت الخارجية التركية،

السبت، على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، عن رفضها ما وجهته إليها

القاهرة من اتهامات بشأن ليبيا.

وأضاف آقصوي أن الاتهامات

التي قالها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة

المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة “داعش” في الرابع من يونيو”لا أساس

لها من الصحة”.

وكان وزير الخارجية

المصري، سامح شكري، أعلن أول أمس، أن جهود الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي

مهددة نتيجة ما تقوم به تركيا من تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المرتزقة من سوريا إلى

ليبيا.

وأضاف شكري أن ماتقوم

به تركيا من تجنيد ونقل للمرتزقة إلى ليبيا، يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات

مجلس الأمن، ويتعين العمل على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها

القانونية، داعيا مجلس الأمن إلى القيام بدوره في هذا الصدد.

