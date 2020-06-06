السيسي يعلن مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن مبادرة سياسة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مشترك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر إن حفتر وصالح توصلا لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا تشمل إعلانا دستوريا لتنظيم أسس المرحلة القادمة وتوحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها.

وأكد السيسي أن صالح وحفتر برهنا على رغبتها في إنفاذ إرادة الشعب الليبي وأنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها محذرا من استمرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية.

وشدد السيسي على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك سلاحها.

من جانبه أكد صالح أن الجيش عندما تحرك لطرابلس كان يهدف لمقاتلة الإرهابيين الذين يسيطرون على العاصمة وعندما أوشك الجيش على تطهير العاصمة تدخلت تركيا بنحو 10 آلف مرتزق.

وأشار إلى أن مبادرة تسوية الأزمة الليبية تضمن مشاركة الليبيين كافة وتتماشى مع تطلعات الشعب ومخرجات مؤتمر برلين والمقررات الدولية ذات الصلة.

وأعرب حفتر عن تقديره لجهود مصر في دعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة من ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي مبينا أن الجيش الوطني الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمر التركي مؤكدا أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي.

وأوضح حفتر أن تركيا تسعى إلى حصار ليبيا ودول المنطقة من خلال اتفاق يستبيح أراضي الدولة مضيفا أن تركيا ترعى الإرهاب وتنقل العناصر الإرهابية في المنطقة ما يعرقل تسوية الأزمة الليبية مؤكدا تأييده إقامة حوار مجتمعي شامل ينتج مجلسا رئاسيا جديدا