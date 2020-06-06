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المستشار عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تتماشى مع مخرجات برلين وأهداف الشعب الليبي .. وأدعو لطي صفحة الماضي

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن مباحثاتنا في مصر تضمنت إطلاع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على آخر التطورات في ليبيا ، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي تحرك لمحاربة الإرهابيين بموجب مهامه وواجباته الدستورية.

وأضاف “عقيلة” خلال كلمته مؤتمر صحفي مشترك، اليوم السبت، استضافته مصر بقصر الاتحادية الرئاسي، أن الجيش الليبي يطهر البلاد من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، موضحًا أن تركيا تدخلت بـ ١٠ آلاف مرتزقة والجيش الليبى قبل بالهدنة، مشيرا إلى أن مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية تتماشي مع مخرجات مؤتمر برلين والمقررات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن مبادرة القاهرة تتماشى أيضا مع أهداف الشعب والدستور الليبيين حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات، مؤكدا بقوله “أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية”.

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الشعب الليبي القاهرة تركيا رئيس مجلس النواب الليبي مبادرة مصر مرتزقة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • آالأن أيها القرد عقيلة أصبحت تطلب من الشعب الليبي ان يطووا صفحت الماضىي ونشركك في بناء الدولة، لماذ ! لماذ لا تفهمون انكم عار علينا ولا نتشرف بصحبتكم. تصرون علي الانبطاح وتتوسلون بكل السبل من اجل ايقاف الحرب حينما استحكمت ايدينا من رقابكم لا والله سنقتلكم بمن قتلتم منا ولن يستطيع بغل اليهود ولاالامارات ولا روسيا ولا فرنسا انقاضكم و سندهسكم تحت ارجلنا ايها الحشرات الوضيعة الأصل، واللذي لم تستطيعوا ان تحصلوا عليه بالسلاح لن تحصلوا عليه بالمفاوضات فالحرب حددت حجم كل طرف فكان حجمكم فيها حجم البعوضة فلن نمنحكم حجم فيل طبعا.

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