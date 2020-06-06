المستشار عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تتماشى مع مخرجات برلين وأهداف الشعب الليبي .. وأدعو لطي صفحة الماضي

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن مباحثاتنا في مصر تضمنت إطلاع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على آخر التطورات في ليبيا ، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي تحرك لمحاربة الإرهابيين بموجب مهامه وواجباته الدستورية.

وأضاف “عقيلة” خلال كلمته مؤتمر صحفي مشترك، اليوم السبت، استضافته مصر بقصر الاتحادية الرئاسي، أن الجيش الليبي يطهر البلاد من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، موضحًا أن تركيا تدخلت بـ ١٠ آلاف مرتزقة والجيش الليبى قبل بالهدنة، مشيرا إلى أن مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية تتماشي مع مخرجات مؤتمر برلين والمقررات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن مبادرة القاهرة تتماشى أيضا مع أهداف الشعب والدستور الليبيين حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات، مؤكدا بقوله “أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية”.