عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء لمدة عام ونصف

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مبادرة «إعلان القاهرة» التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمن تشكيل سلطة تنفيذية (مجلس رئاسي) تتكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل، على أن تكون مدة المجلس عام ونصف قد تمتد إلى ستة أشهر أخرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، برفقة السيسي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أن هذه المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي كما أنها من مخرجات مؤتمر برلين، فضلا عن تماشيها مع تطلعات الشعب الليبي والدستور، مشيرا إلى أنه سيتم وضع دستور تتم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومؤكدا أن هذه المبادرة «لا تعني أن الجيش لن يحارب الإرهاب، بل إننا نصر على دخر الإرهاب حتى يتم توحيد المؤسسات الليبية والسيادية».

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وأشار إلى التدخل التركي في ليبيا، قائلا إن « تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابيا ومرتزقا من سورية وتركيا» للقتال في ليبيا، لمنع قوات القيادة العامة من «تطهير العاصمة من الميليشيات المسلحة».، لافتا إلى أن قوات القيادة العامة تراجعت خلال الفترة الراهنة وأخذت «خطوة للوراء» في بعض مواقع القتال حول طرابلس، «تجنبا لإلحاق الضرر بالمدنيين»، معتبرا أن هذه القوات التزمت بالهدنات التي أقرت لوقف إطلاق النار «لكن الطرف الآخر لم يتلزم بالهدنة حتى هذه اللحظة».

وشدد على أن مهمة الجيش الليبي هي تطهير البلاد من الإرهابيين، لا سيما من يسيطرون على العاصمة طرابلس،«حتى أن هؤلاء اشتكى مهم حتى وزير الداخلية بحكومة الوفاق ، وحكومة السراج لم تستطع أن تفعل شيئا في هذا الأمر، بل تستمر هذه العصابات التي تخطف وتنهب وتبتز الليبيين»، مطالبا جميع الليبيين بطي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل، كما طالب الأحزاب بـ«التراجع عن الساحة» في الوقت الراهن.

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